Bursa’da yangın faciaya yol açtı: 3 aylık bebek ve 4 yaşındaki ağabeyi kurtarılamadı!

Giriş Tarihi: 05.04.2025 02:42

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 aylık bebek ve 4 yaşındaki abisi hayatını kaybetti. Aile, bir gecede evlatlarının acı kaybıyla sarsılırken yangında ağır yaralanan diğer çocuk ise hastaneye kaldırıldı. Yangının nedeni ise henüz belirlenemedi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Çayır Mahallesi Çayır Sokak'ta, 22.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangında, sadece 3 aylık olan Sevginur bebek ve 4 yaşındaki Efe D. yaşamını yitirirken, 3 yaşındaki kardeşleri Enes D. ağır yaralandı.