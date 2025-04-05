Bursa’da yangın faciaya yol açtı: 3 aylık bebek ve 4 yaşındaki ağabeyi kurtarılamadı!
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde çıkan yangında, 3 aylık Sevginur bebek ve 4 yaşındaki abisi Efe D. hayatını kaybetti. Kardeşlerin trajik kaybı, aileyi derin bir acıya boğarken, 3 yaşındaki Enes D. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 aylık bebek ve 4 yaşındaki abisi hayatını kaybetti. Aile, bir gecede evlatlarının acı kaybıyla sarsılırken yangında ağır yaralanan diğer çocuk ise hastaneye kaldırıldı. Yangının nedeni ise henüz belirlenemedi.
Bursa'nın Yenişehir ilçesi Çayır Mahallesi Çayır Sokak'ta, 22.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangında, sadece 3 aylık olan Sevginur bebek ve 4 yaşındaki Efe D. yaşamını yitirirken, 3 yaşındaki kardeşleri Enes D. ağır yaralandı.
Yangının çıktığı evde, 3 aylık Sevginur bebek ve 4 yaşındaki abisi Efe D. hayatını kaybetti. Yangında yaralanan 3 yaşındaki ortanca çocuk Enes D., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucu hayatını kaybeden 3 aylık Sevginur bebek ve 4 yaşındaki Efe D.'nin cenazeleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Yangının çıkış sebebine dair araştırmalar devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.