Nevşehir’de motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Nevşehir’de gece saatlerinde motosiklet ile minibüsün çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 05.04.2025 03:06

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Nevşehir'in Yeni Mahalle Saatçi Hoca Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile minibüs çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı ve hastaneye sevk etti.

Kaza, gece saatlerinde Yeni Mahalle Saatçi Hoca Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 50 AET 287 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Arif S., ara sokaktan çıkan 34 KJY 152 plakalı minibüsün sürücüsü Ahmet D.'nin aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü, savrularak yol kenarında park halinde bulunan bir yolcu otobüsüne çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Arif S.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, yaralıyı Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis ekipleri kazanın ardından olayla ilgili soruşturma başlattı.

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