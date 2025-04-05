Konya’da otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 6 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Giriş Tarihi: 05.04.2025 03:10

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, seyir halindeki bir otomobilin kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaza, Beyşehir ilçesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Otogar istikametine doğru seyir halindeki Ü.B. yönetimindeki 07 JS 471 plakalı Tofaş marka otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan 6 kişi, sürücü Ü.B. ile birlikte yaralandı.

Ağaç, çarpmanın etkisiyle kırılarak refüj üzerine devrilirken, şans eseri devrilen ağaç nedeniyle ek bir yaralanma yaşanmadı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazanın ardından olayla ilgili soruşturma başlattı.

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