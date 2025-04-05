Kütahya'da TIR kazasında acı kayıp: Baba yaralı oğlu ölü

Giriş Tarihi: 05.04.2025 03:39

Kaza, saat 20.00 sıralarında Gediz-Kütahya karayolunun 26. kilometresi, Yunuslar köyü yakınlarında meydana geldi. Kütahya'dan Gediz yönüne seyir halindeki N.K. (60) yönetimindeki 31 ABG 502 plakalı TIR, direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Savrulan TIR, Ramazan Şakir Yılmaz'ın kullandığı 43 UZ 557 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Devrilen TIR, yolu kapatırken, başka bir araç sürücüsü de kaza yapmamak için manevra yaparken trafik levhasına çarptı.

Kütahya 'nın Gediz ilçesinde, TIR 'ın üzerine devrildiği otomobilde baba ve oğuldan biri hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı. Kaza anı cep telefonu kameralarına yansırken, yaralı baba hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'da kontrolden çıkan TIR otomobille çarpıştı: Baba yaralı oğlu öldü / DHA

Otomobilin sürücüsü Ramazan Şakir Yılmaz, TIR'ın altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde yolcu olarak bulunan babası İbrahim Yılmaz ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralı baba İbrahim Yılmaz, ilk müdahalenin ardından Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan Yılmaz'ın durumunun stabil olduğu bildirildi.

Kazanın ardından, olay anı bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.