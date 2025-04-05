Çanakkale’de farları kapalı otomobile arkadan çarptı: 5 yaralı

Çanakkale’de farları kapalı bir otomobile arkadan çarpan başka bir araçta 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu, jandarma ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Giriş Tarihi: 05.04.2025 03:24

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Çanakkale'nin Çan-Yenice Karayolu üzerinde, farları kapalı olan bir otomobile arkadan çarpan başka bir araçtakiler 5 kişi yaralandı. Kazada, takla atan otomobilin sürücüsü ve yolcuları hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün akşam saat 22.00 sıralarında Çan-Yenice Karayolu üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan F.C. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, aynı yönde ilerleyen Nadir D. idaresindeki 10 TS 398 plakalı otomobili fark etmeyerek arkadan çarptı. Farları kapalı olduğu belirtilen 10 TS 398 otomobili çarpmanın etkisiyle takla attı. Çarpan otomobil ise şarampole yuvarlandı.

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu jandarma, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 10 TS 398 otomobilinin sürücüsü Nadir D. ve yolcuları Ahmet Talha Ç., Nehir D., Zeynep D., Hafize D.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazanın ardından olayla ilgili inceleme başlattı.

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