Hakkari'de otomobilin yakıt deposunda 21 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, bir otomobilin yakıt deposunda 21 kilo 440 gram uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Giriş Tarihi: 05.04.2025 04:04

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Hakkari'de polis ekipleri tarafından yapılan başarılı bir operasyon sonucu, bir otomobilin yakıt deposunda 21 kilo 440 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda bir kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, 3 Nisan 2025 tarihinde Depin uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde arama gerçekleştirdi. Yapılan adli aramada, aracın yakıt deposunda gizlenmiş olarak 21 parça halinde toplam 17 kilo 620 gram metamfetamin ve 6 parça halinde 3 kilo 820 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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