Konya'da market yangını: 1 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir markette çıkan yangında 5 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, biri itfaiye eri olmak üzere 5 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 05.04.2025 03:17

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Konya'nın Akşehir ilçesinde akşam saatlerinde bir markette çıkan yangında 5 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Yangına müdahale eden itfaiye ekibi, yangını kontrol altına aldı.

Yangın, Akşehir ilçesi Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarı üzerindeki 5 katlı binanın zemin katında bulunan A.Ö.'ye ait bir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, marketin arka mutfak bölümünde başlayan yangın kısa sürede deodorant ve parfüm gibi yanıcı maddelerin bulunduğu bölüme sıçradı. Yangının hızla büyümesi sonucu, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek kontrol altına aldı ve yangını söndürdü. Ancak, yangın sırasında arka tarafta bulunan büro kısmında bulunan market sahibinin 5 yaşındaki oğlu Muhammed Kaan Örgün, hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen P.A.Ö. (8), B.Ö. (20), S.Ö. (46) ve market sahibi A.Ö. ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, yangına müdahale eden itfaiye eri R.İ. (28) elinden hafif yaralanarak hastaneye sevk edildi.

Yangın nedeniyle apartman, herhangi bir tehlikeye karşı tedbiren boşaltılırken, olay yerine intikal eden Akşehir Yaren Arama Kurtarma ekipleri de yaralıların tahliyesine destek verdi. Cumhuriyet savcısı, yangın sonrası olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Olaya ilişkin tahkikat başlatılırken yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

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