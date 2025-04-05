KKTC’de başörtüsüyle okula alınmayan İkra Şimşek eğitimine ara verdi!
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ortaokul öğrencisi İkra Şimşek’in başörtüsü nedeniyle okula alınmaması büyük tartışmalara yol açtı. Şimşek, başörtüsüyle okula alınmadığı için eğitimine ara vermek zorunda kaldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) İrsen Küçük ortaokulu son sınıf öğrencisi İkra Şimşek, başörtüsüyle okula alınmadığı için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Yasakçı sendikanın psikolojik şiddetine maruz kalan İkra'nın ailesi, çocuklarını bir süre okula göndermeme kararı aldı.
İkra'nın babası Tayfun Şimşek Sabah'a açıklamalarda bulundu.
Şimşek, "Tüm özgür ülkelerde olduğu gibi, kızımızın başörtüsüyle okuluna devam etmesini istiyoruz" dedi. Şimşek ayrıca şunları kaydetti:
KIZIM 3 AY ÖNCE KAPANDI
"KKTC'de serbest meslek yapıyorum. Kızımız İkra 3 ay önce kendi isteği ile tesettüre girmeye karar verdi. Biz de ailesi olarak destekledik. Ancak bu kararın eğitiminde sorun olacağını tahmin etmiyorduk. KKTC'de yasa böyleymiş. Başörtüsüyle okula gidince okula almamaya başlamışlar.
"İLAHİYAT KOLEJİNE GİT" DEDİLER
Kızıma bu şekilde okula giremeyeceğini söyleyip, ilahiyat kolejine gitmesini söylemişler. Üzüldü. Haberimiz olunca konuyu bakanlığa ilettik. Mart ayının başında bir düzenleme yapıp bone ve bandana ile okula girilebileceği yasalaştı. Bu durum bizi memnun etti.
BİR SÜRE OKULA GİTMEYECEK
Ancak, sendika bu duruma büyük tepki gösterdi. Eylemler yapıldı. Hükümet düzenlemeyi geri çekmek zorunda kaldı. İkra da yine okula alınmadı. Bu olaydan etkilendik, bir müddet kızımızı okula göndermeme kararı aldık. Devletin bu durumu düzelteceğine inanıyoruz ve bekliyoruz."