KKTC’de başörtüsüyle okula alınmayan İkra Şimşek eğitimine ara verdi!

Giriş Tarihi: 05.04.2025 07:08

Şimşek, "Tüm özgür ülkelerde olduğu gibi, kızımızın başörtüsüyle okuluna devam etmesini istiyoruz" dedi. Şimşek ayrıca şunları kaydetti:

Tayfun Şimşek (AHABER ARŞİV)

KIZIM 3 AY ÖNCE KAPANDI

"KKTC'de serbest meslek yapıyorum. Kızımız İkra 3 ay önce kendi isteği ile tesettüre girmeye karar verdi. Biz de ailesi olarak destekledik. Ancak bu kararın eğitiminde sorun olacağını tahmin etmiyorduk. KKTC'de yasa böyleymiş. Başörtüsüyle okula gidince okula almamaya başlamışlar.

"İLAHİYAT KOLEJİNE GİT" DEDİLER

Kızıma bu şekilde okula giremeyeceğini söyleyip, ilahiyat kolejine gitmesini söylemişler. Üzüldü. Haberimiz olunca konuyu bakanlığa ilettik. Mart ayının başında bir düzenleme yapıp bone ve bandana ile okula girilebileceği yasalaştı. Bu durum bizi memnun etti.