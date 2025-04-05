Kırıkkale’de pikap temizlik görevlisine çarptı!

Kırıkkale’de yolun karşısına geçmeye çalışan belediye temizlik görevlisi, çöp topladığı sırada pikabın çarpması sonucu ağır yaralandı. Yaralı işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Giriş Tarihi: 05.04.2025 05:48

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Kırıkkale'de sabah saatlerinde yaşanan trafik kazasında, belediyeye bağlı temizlik işçisi görev başındayken pikabın çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay, Etiler Mahallesi Karacalı Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kaza, Kırıkkale'nin Etiler Mahallesi Karacalı Caddesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. A.K. yönetimindeki 09 LD 045 plakalı pikap, çöp toplama sırasında yolun karşısına geçmeye çalışan Kırıkkale Belediyesi temizlik görevlisi T.K'ye çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan T.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, temizlik işçisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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