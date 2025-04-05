Ankara’da yağmur bulutları Time Lapse tekniğiyle görüntülendi
Başkent Ankara’da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmuru getiren bulutlar, Time Lapse tekniğiyle hızlandırılmış şekilde görüntülendi.
Ankara'da öğle saatlerinde etkisini göstermeye başlayan sağanak yağmur, akşam saatlerinde şiddetini artırarak başkenti etkisi altına aldı. Yağmuru getiren bulutlar, Time Lapse tekniğiyle hızlandırılmış bir şekilde görüntülendi.
Ankara'da günün ilerleyen saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur, başkentteki hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur bulutlarının hızlı bir şekilde gökyüzünü kaplaması, Time Lapse (zaman atlamalı çekim) tekniğiyle kaydedildi. Bu özel çekim tekniğiyle bulutların hızla hareket ettiği ve yağmurun şehre nasıl yayıldığı gözler önüne serildi. Zaman atlamalı çekimle elde edilen bu görüntüler, doğal olayların hızlandırılmış bir şekilde izlenmesine olanak tanıyarak, izleyenlere görsel bir şölen sundu.