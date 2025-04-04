Tekirdağ'da korkutan kaza! Fabrika işçisi 4 metre yükseklikten düştü

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki bir fabrikada çalışan işçi S.S. 4 metre yükseklikten aşağı düştü. Yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırılırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 04.04.2025 01:49

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Olay, Ballıhoca Mahallesi'nde bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, 4 metrelik yükseklikten düşen S.S. adlı işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin adli inceleme başlatıldı.

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