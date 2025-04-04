Sultangazi'de 3 gündğr haber alınamayan grenç kızdan acı haber!
Sultangazi'de 1 Nisan gününden bu yana yakınlarının haber alamadığı genç kız Elif A.evinin yakınında ağaca asılmış halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken genç kızın naaşı Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Sultangazi'de yaşayan Elif A. (24), 1 Nisan'da saat 13.40 sıralarında evden ayrıldı. Bir süre sonra genç kızdan haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. Bugün sabah saatlerinde genç kız, evinin yakınındaki bir ağaca asılı şekilde bulundu.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışmalarını yaptı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Elif A.'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.