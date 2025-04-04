Ankara'da freni boşalan TIR parka daldı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde freni boşalan bir TIR, yayalara çarpmamak için manevra yaparak park alanına girdi. Yaşanan kazada sürücü hayatını kaybederken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 04.04.2025 01:53

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İddiaya göre, Altındağ ilçesinde freni boşalan T.B. idaresindeki 06 BCJ 956 plakalı tır, direğe çarptı. Ardından sürücü, otobüs durağında bulunan yayalara çarpmamak direksiyonu sağa kırınca tır, Bostancık Caddesi Türk Dünyası Vezir Tonyukuk Parkı'ndaki sütunlara çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. T.B.'nin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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