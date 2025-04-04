Aksaray'da hafif ticari araçlar birbirine girdi: 1 yaralı

Aksaray'da Merkez istikametinde hafif ticari araç kontrolde çıkında önünde seyreden başka bir ticari araca arkadan çarptı. Meydana gelen kaza sonucunda 1 kişi yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Giriş Tarihi: 04.04.2025 01:45

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Kaza, Hacılar Harmanı Mahallesi, otogar yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otogardan şehir merkezi istikametine seyreden M.T. (23) idaresindeki 68 FS 23 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, önünde seyreden G.İ. (66) yönetimindeki 68 BJ 974 plakalı Peugeot marka hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada 66 yaşındaki kadın sürücü hafif şekilde yaralanırken kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri hafif yaralanan kadına ambulans içinde müdahale ederken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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