Minibüs ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Amasya'nın Suluova ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Giriş Tarihi: 04.04.2025 03:11

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Edinilen bilgiye göre, saat 00.30 sıralarında Eski Çeltek Mahallesi mevkiinde Serhat D. yönetimindeki 05 BC 618 plakalı minibüs, Mustafa Tarık D.'nin kullandığı 55 TH 056 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücülerin yanı sıra Bedriye D. ve minibüsteki Erdem C., Berkay A., Bünyamin T. ile Eren T. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Suluova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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