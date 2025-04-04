Çankırı'da feci kaza! Fabrika işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 23 yaralı

Giriş Tarihi: 04.04.2025 02:45

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince, araçta sıkışan yaralılar kurtarılarak ambulansa taşındı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 23 yaralı, sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Çankırı'daki kazada çok sayıda 112 ekibi sevk edildi. (İHA)

İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, olay yerine gelerek kaza alanında bulunan yetkililerden bilgi aldı. Jandarma ve polis ekipleri tarafından kaza alanında güvenlik tedbirleri alındı. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu otobüsün olay yerinden kaldırılması için de çalışmalar başlatıldı.