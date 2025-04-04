Çankırı'da feci kaza! Fabrika işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 23 yaralı
Çankırı-Ankara karayolu üzerinde fabrika işçilerini taşıyan otobüsün sürücüsü seyir halinde ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek aracı şarampole devrildi. Meydana gelen kazada ilk belirlem30 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kaza, gece geç saatlerde Çankırı-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrika işçilerini taşıyan M.G. idaresindeki 18 S 0135 plakalı otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
"YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR"
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince, araçta sıkışan yaralılar kurtarılarak ambulansa taşındı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 23 yaralı, sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, olay yerine gelerek kaza alanında bulunan yetkililerden bilgi aldı. Jandarma ve polis ekipleri tarafından kaza alanında güvenlik tedbirleri alındı. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu otobüsün olay yerinden kaldırılması için de çalışmalar başlatıldı.