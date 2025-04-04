Aksaray'da hafif ticari araç kazası: Sürücü yaralandı

Aksaray'ın Hacılar Harmanı mahallesinde otogar yan yolunda ilerleyen hafifi ticari araç başka bir hafif ticari araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 04.04.2025 03:23

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Kaza, Hacılar Harmanı Mahallesi, otogar yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otogardan şehir merkezi istikametine seyreden M.T. (23) idaresindeki 68 FS ** plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden G.İ. (66) yönetimindeki 68 BJ *** plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada 66 yaşındaki kadın sürücü hafif şekilde yaralanırken kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri hafif yaralanan kadına ambulans içinde müdahale ederken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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