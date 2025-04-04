Malatya’da inşaatta feci olay! İşçi 6. kattan düştü

Malatya’da bir işçi dengesini kaybederek çalıştığı inşaatın 6. katında düştü. Ağır yaralanan işçi, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 04.04.2025 01:40

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Malatya'da çalıştığı inşaatın 6. katında düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.N. isimli işçi, inşaatın 6. katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek yüksekten düştü.

Ağır yaralanan işçi, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen A.N.'nin tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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