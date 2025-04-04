Korkunç kaza! Otomobilin çarptı olay yerinde can verdi

Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayşe Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Giriş Tarihi: 04.04.2025 01:43

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Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı bir kadın hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Ateşbaz Veli Mahallesi Şehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meram Yeniyol Caddesi istikametinden Gazi Caddesi istikametine seyir halinde olan T.A. idaresindeki 42 AZC 723 plakalı BMW marka otomobil, caddenin karşısına geçmek isteyen 53 yaşındaki Ayşe Şimşek'e çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayşe Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından kazada hayatını kaybeden Şimşek'in cansız bedeni Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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