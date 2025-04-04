Av esnasında korkunç olay! Kullandığı tüfek sonu oldu

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde bir kişi av sırasında yere koyduğu tüfeği alırken dal tetiğe çarptı. Dehşete düşüren olayda tüfeğin kazara ateş alması sonucu şahıs hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 04.04.2025 01:38

Paylaş



ABONE OL

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde av sırasında tüfeğin kazara ateş alması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Bayramiç ilçesine bağlı Korucak köyünde yaşayan Bahri Dindar (55), sabah saatlerinde oğlu ve yeğeniyle ormana ava çıktı. Av sırasında Bahri Dindar tüfeğini yere koydu.

AKILLARA DURGUNLUK VEREN ÖLÜM

Dindar, tüfeğini yerden aldığı sırada tetiği dala takıldı. Dala takılan tüfeğin ateş alması sonucu Bahri Dindar yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Dinar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN