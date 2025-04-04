Korkunç olay! Yolun karşısına geçmek isterken feci şekilde can verdi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına cip çarptı. Kazanın etkisiyle metrelerce sürüklenen kadın hayatını kaybederken araç sürücüsü ise yaralandı

Giriş Tarihi: 04.04.2025 00:27

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken cipin çarptığı kadın hayatını kaybetti, araç sürücüsü ise yaralandı.

Kaza, Sungurlu ilçesi Sungurlu-Çorum karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan Hüseyin K. idaresindeki 34 KHL 424 plakalı 34 KHL 424 plakalı Nissan marka cip, yolun karşısına geçmeye çalışan Kadriye Karademir'e (66) çarptı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisi ile metrelerce sürüklenen kadın olay yerinde hayatını kaybederken, cip sürücüsü ise yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı sürücü ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Karademir'in cenazesi ise morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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