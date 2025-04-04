Yaşam

AFAD duyurdu! Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Hatay'ın Antakya ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 00.23 sularında ve deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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AFAD duyurdu! Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Hatay'ın Antakya ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.

HATAY'DA 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Deprem saat 00.23 sıralarında, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD - X ekran görüntüsü AFAD - X ekran görüntüsü
#DEPREM
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Antakya (Hatay)
Tarih:2025-04-04
Saat:00:23:47 TSİ
Enlem:36.29194 N
Boylam:36.06722 E
Derinlik:7.19 km

DEPREMLER LİSTESİ

2025-04-04 00:23:47 36.29194 36.06722 7.19 MW 3.9 Antakya (Hatay)
2025-04-03 23:55:44 36.92639 34.35389 7.02 ML 1.2 Mezitli (Mersin)
2025-04-03 23:47:33 36.92333 34.37278 7.0 ML 1.7 Mezitli (Mersin)
2025-04-03 23:27:35 38.24111 38.23694 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2025-04-03 23:25:30 38.48667 39.16028 12.96 ML 1.9 Sivrice (Elazığ)
2025-04-03 23:21:15 35.40389 27.02917 14.55 ML 3.5 Akdeniz - [148.07 km] Datça (Muğla)
2025-04-03 23:16:14 36.97139 36.06444 15.95 ML 2.1 Erzin (Hatay)
2025-04-03 22:43:13 39.40389 27.96583 7.03 ML 0.9 Bigadiç (Balıkesir)
2025-04-03 22:41:38 38.45972 39.14111 7.01 ML 1.6 Sivrice (Elazığ)

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