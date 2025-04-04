AFAD duyurdu! Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Giriş Tarihi: 04.04.2025 00:43

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Hatay'ın Antakya ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.

Deprem saat 00.23 sıralarında, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.