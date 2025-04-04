AFAD duyurdu! Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Hatay'ın Antakya ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 00.23 sularında ve deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Hatay'ın Antakya ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.
Deprem saat 00.23 sıralarında, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Antakya (Hatay)
Tarih:2025-04-04
Saat:00:23:47 TSİ
Enlem:36.29194 N
Boylam:36.06722 E
Derinlik:7.19 km
DEPREMLER LİSTESİ
2025-04-04 00:23:47 36.29194 36.06722 7.19 MW 3.9 Antakya (Hatay)
2025-04-03 23:55:44 36.92639 34.35389 7.02 ML 1.2 Mezitli (Mersin)
2025-04-03 23:47:33 36.92333 34.37278 7.0 ML 1.7 Mezitli (Mersin)
2025-04-03 23:27:35 38.24111 38.23694 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2025-04-03 23:25:30 38.48667 39.16028 12.96 ML 1.9 Sivrice (Elazığ)
2025-04-03 23:21:15 35.40389 27.02917 14.55 ML 3.5 Akdeniz - [148.07 km] Datça (Muğla)
2025-04-03 23:16:14 36.97139 36.06444 15.95 ML 2.1 Erzin (Hatay)
2025-04-03 22:43:13 39.40389 27.96583 7.03 ML 0.9 Bigadiç (Balıkesir)
2025-04-03 22:41:38 38.45972 39.14111 7.01 ML 1.6 Sivrice (Elazığ)