Ankara'da freni boşalan tır dehşet saçtı! 1 ölü
Ankara'nın Altındağ ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Freni boşalan tır, yayalara çarpmamak için manevra yapmak istedi ancak parka daldı. Tırın parktaki sütunlara çarptığı kazada sürücü hayatını kaybederken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde freni boşalan tır, yayalara çarpmamak için manevra yapınca park daldı.
İddiaya göre, Altındağ ilçesinde freni boşalan T.B. idaresindeki 06 BCJ 956 plakalı tır, direğe çarptı. Ardından sürücü, otobüs durağında bulunan yayalara çarpmamak direksiyonu sağa kırınca tır, Bostancık Caddesi Türk Dünyası Vezir Tonyukuk Parkı'ndaki sütunlara çarptı.
ARAÇTA SIKIŞTI HAYATINI KAYBETTİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. T.B.'nin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.