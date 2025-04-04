Erzincan'da yaban hayat fotokapanda! Hepsi görüntülendi

Giriş Tarihi: 04.04.2025 08:33

Fotokapana yansıyan yaban domuzu (İHA)

Özellikle av ve yaban hayvanlarının daha fazla çeşitlilik gösterdiği alanlarla bulunan fotokapanlar belirli aralıklarla kontrol edilerek, çekilen fotoğraf ve videolar; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde tür izleme çalışmalarında kullanılıyor.



Erzincan'ın Çağlayan Beldesi'nde kurulan fotokapanlarla vaşak, kurt, ayı, yaban domuzu ve tilki görüntülenirken fotokapanlarla hem yaban hayatı izleniyor hem de kaçak avcılığın önüne geçilmesi hedefleniyor.