Yaşam

Erzincan'da yaban hayat fotokapanda! Hepsi görüntülendi

Erzincan'da yaban hayatı bölgeye kurulan fotokapanlarla görüntülendi. Fotokapana, bölgede yaşayan vaşak, kurt, ayı, yaban domuzu ve tilki görüntüleri yansıdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Erzincan'da yaban hayat fotokapanda! Hepsi görüntülendi

Erzincan ve çevresinde yaban hayatı fotokapanlarla kayıt altına alındı. Bölgede vaşak, kurt, ayı, yaban domuzu ve tilki fotokapana takıldı.

ERZİNCAN'DA YABAN HAYVANLARI FOTOKAPANLA GÖRÜNTÜLENDİ


Erzincan'da yaban hayvanlarının türü ve popülasyonunun tespiti amacıyla birçok noktaya fotokapan kuruldu.

Fotokapana yansıyan yaban domuzu (İHA)Fotokapana yansıyan yaban domuzu (İHA)

Özellikle av ve yaban hayvanlarının daha fazla çeşitlilik gösterdiği alanlarla bulunan fotokapanlar belirli aralıklarla kontrol edilerek, çekilen fotoğraf ve videolar; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde tür izleme çalışmalarında kullanılıyor.

Erzincan'ın Çağlayan Beldesi'nde kurulan fotokapanlarla vaşak, kurt, ayı, yaban domuzu ve tilki görüntülenirken fotokapanlarla hem yaban hayatı izleniyor hem de kaçak avcılığın önüne geçilmesi hedefleniyor.

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