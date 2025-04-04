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Kuvvetli sağanak alarmı! Hafta sonuna dikkat: Başta İstanbul olmak üzere... | 4-8 Nisan 2025

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.04.2025 06:25 Güncelleme: 04.04.2025 06:29
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Kuvvetli sağanak alarmı! Hafta sonuna dikkat: Başta İstanbul olmak üzere... | 4-8 Nisan 2025

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuna ilişkin son dakika uyarıları geldi. Bugün (4 Nisan) yurt genelinde 9 il başta olmak üzere birçok bölge için 'kuvvetli yağış' uyarısı yapılırken, 5 günlük hava durumu tahmininde ise yurt geneli için yağış alarmı verildi. Özellikle hafta sonu İstanbul geneli için sağanak uyarısı yapıldı. Hava sıcaklıklarının ise önümüzdeki günlerde 7-8 derece düşeceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karedeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bartın, Ordu, Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE GENELİ BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara bölgesi için özellikle öğle saatlerinden sonra yağış uyarısı yapıldı. (İHA)Marmara bölgesi için özellikle öğle saatlerinden sonra yağış uyarısı yapıldı. (İHA)

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

Ege'de de yer yer kuvvetli yağışın etkili olacağı bildirildi. (AA)Ege'de de yer yer kuvvetli yağışın etkili olacağı bildirildi. (AA)

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Güney ve iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Akdeniz'de ise aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. (DHA)Akdeniz'de ise aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. (DHA)

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Yağışlı havanın İç Anadolu'da da etkili olması bekleniyor. (AA)Yağışlı havanın İç Anadolu'da da etkili olması bekleniyor. (AA)

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Karadeniz'de ise Bartın, Ordu, Gümüşhane ve Bayburt için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. (AA)Karadeniz'de ise Bartın, Ordu, Gümüşhane ve Bayburt için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. (AA)

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri ile Bartın çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİNOP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

Kuvvetli sağanak alarmı! Hafta sonuna dikkat: Başta İstanbul olmak üzere... | 4-8 Nisan 2025

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Ordu, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Erzurum, Bitlis, Muş ve Şırnak çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak geçeceği tahmin ediliyor. (A Haber arşiv) Erzurum, Bitlis, Muş ve Şırnak çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak geçeceği tahmin ediliyor. (A Haber arşiv)

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Erzurum, Bitlis, Muş ve Şırnak çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışı yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 13°C
Çok bulutlu

MALATYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 12°C
Çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. (A Haber arşiv)Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. (A Haber arşiv)

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

4-8 Nisan 2025 arası Türkiye geneli 5 günlük hava durumu tahmini. (MGM)4-8 Nisan 2025 arası Türkiye geneli 5 günlük hava durumu tahmini. (MGM)

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Kuvvetli sağanak alarmı! Hafta sonuna dikkat: Başta İstanbul olmak üzere... | 4-8 Nisan 2025 Kuvvetli sağanak alarmı! Hafta sonuna dikkat: Başta İstanbul olmak üzere... | 4-8 Nisan 2025 Kuvvetli sağanak alarmı! Hafta sonuna dikkat: Başta İstanbul olmak üzere... | 4-8 Nisan 2025
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