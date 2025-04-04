Kadıköy'de dehşet anlar! Kavga ettiği taksiciye bıçak çekti

Kadıköy'de korku dolu anlar yaşandı. Taksiden inen şoför ve esnaf arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ayırmaya çalıştığı kavgada taksi şoförüne bıçak çeken esnaf, taksinin camını kırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Giriş Tarihi: 04.04.2025 17:55

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Olay, öğle saatlerinde Kadıköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta ilerleyen taksi şoförü ile bölgede esnaflık yapan bir kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Taksiden inen şoför ve esnaf arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ayırmaya çalıştığı kavgada taksi şoförüne bıçak çeken esnaf, taksinin camını kırdı. Yaşanan kavga çevre esnafının araya girmesiyle son bulurken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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