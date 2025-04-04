Nevşehir'de trafikte 'yol vermedin' kavgası kamerada

Nevşehir'de trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışan iki sürücü birbirine girdi. Kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırırken, iki sürücü de birbirlerinden şikayetçi oldu.

Giriş Tarihi: 04.04.2025 00:57

Paylaş



ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Nar beldesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bir sürücü; sol şeritten yavaş gittiğini ileri sürdüğü minibüs sürücüsünün önünü kesti. Minibüs sürücüsünü araçtan indiren diğer sürücü, küfürler ederek tartışmaya başladı. Sürücülerin kavgaya tutuşmasıyla yumruklar havada uçuşurken, kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırdı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine sürücüleri polis merkezine götürdü. Kavga anı, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.