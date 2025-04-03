Mardin'i hortum vurdu: 7 ahır ve 3 araç zarar gördü

Mardin'de etkili olan hortum Kırsal Bayır ve Kayacık mahallelerindeki birçok yapıya zarar verdi. Yaşanan olayda depo, 7 ahır, 3 araç, elektrik direkleri ve ağaçlar hasar aldı. Şans eseri can kaybı ya da yaralanan olmadı.

Giriş Tarihi: 03.04.2025 05:43

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Kırsal Bayır ve Kayacık Mahallelerinde akşam saatlerinde hortum oluştu. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, depo, 7 ahır ve 3 araç hasar gördü. Hortum nedeniyle ağaç devrilirken bazı elektrik direkleri hasar gördü.

İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı. Öte yandan metrelerce yükseklikte oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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