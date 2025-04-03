Bayram tatili için gittiği memleketinde kayboldu: 12 saat sonra bulundu
Ramazan Bayramı tatilini ailesi ile birlikte Çankırı'da geçirmek isteyen Ayaz Hamdi Kaya, evden çıkmasının ardından yakınları tarafından haber alınamadı. Yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirirken ekipler bölgede arama çalışmalarına başladı. İz takip köpeği ve dronlarında katıldığı aramada kaybolan Kaya 12 saat sonra sağ olarak bulundu.
Ramazan Bayramı tatili için ailesiyle birlikte memleketi Çankırı'ya gelen 9 yaşındaki Ayaz Hamdi Kaya'dan sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra haber alınamadı. Ailesinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
8 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU
İl jandarma ve AFAD ekiplerine Kastamonu ve Ankara'dan destek ekipleri de katıldı. 107 personelin görev aldığı arama çalışmalarında 2 dron ve 2 arama köpeği kullanıldı. Vatandaşların da destek verdiği çalışmalar sonucunda Kaya, kaybolduğu noktadan yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta, Kayı köyü yakınlarında bulundu.
Sağlık durumu iyi olan Kaya, kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.