Bayram tatili için gittiği memleketinde kayboldu: 12 saat sonra bulundu

Giriş Tarihi: 03.04.2025 05:54

Ramazan Bayramı tatili için ailesiyle birlikte memleketi Çankırı 'ya gelen 9 yaşındaki Ayaz Hamdi Kaya'dan sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra haber alınamadı. Ailesinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Minik Ayaz yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki Kayı köyü yakınlarında bulundu. (DHA)

8 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

İl jandarma ve AFAD ekiplerine Kastamonu ve Ankara'dan destek ekipleri de katıldı. 107 personelin görev aldığı arama çalışmalarında 2 dron ve 2 arama köpeği kullanıldı. Vatandaşların da destek verdiği çalışmalar sonucunda Kaya, kaybolduğu noktadan yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta, Kayı köyü yakınlarında bulundu.

Sağlık durumu iyi olan Kaya, kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.