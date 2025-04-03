Düzce'de kalp krizi geçiren öğretmen toprağa verildi

Düzce'de Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olan Munise Altun Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenaze törenine Vali Aslan, meslektaşları, öğrencileri ve sevenleri katıldı. Yılmaz kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Giriş Tarihi: 03.04.2025 05:38

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Düzce Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu öğretmeni Munise Altun Yılmaz geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat etti. Yılmaz, için Gümüşpınar Köyü Cami'sinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, Vali Selçuk Aslan, öğretmenin ailesi, sevenleri katıldı. Vali Aslan, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

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