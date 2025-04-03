Kayseri'de korkunç olay! Tacize uğrayan kadın sokak ortasında darp edildi

Kayseri'de akşam saatleri bir kadın sokak ortasında cinsel tacize uğrayıp ardından 3 kişi tarafından darp edildi. Genç kadın kanlar içerisinde yerde yattığını gören vatandaşlar 112 ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine ekipleri sevk edilirken şüphelilerin suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerden G.G.'nin 16, G.T.'nin 3 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. 3 şüpheli eve düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Giriş Tarihi: 03.04.2025 00:55

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Olay, dün akşam saatlerinde Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Ahievran Mahallesi'nde meydana geldi. G.K. isimli kadının, yolda hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalelerinin ardından kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

CİNSEL SALDIRININ ARDINDAN DARP EDİLDİ

İldem Şehit Ertuğrul Taciroğulları Polis Merkezi ekipleri tarafından yapılan kamera incelemeleri ve araştırmalar sonucunda operasyon yapıldı. Bu kapsamda G.K.'ye 'cinsel saldırı' ve 'darp' olayını gerçekleştirdiği tespit edilen hakkında 16 suç kaydı bulunan G.G., 14 suç kaydı bulunan G.T. ve 3 suç kaydı bulunan S.K. saklandıkları evde yakalandı.

SUÇ MAKİNESİ ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'cinsel saldırı' ve 'görevli memura mukavemet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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