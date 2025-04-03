Hakkari'de maden ocağında facia: İşçi iş makinesinin altında kaldı!
Hakkari-Çukurca kara yolunda bulunan bir maden ocağında çalışan 34 yaşındaki Agit Ayaş, iş makinesi altında kalarak yaşamını yitirdi.
Hakkari'de bir maden ocağında iş makinesi altında kalan maden işçisi ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan talihsiz adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
MADEN İŞÇİSİ KURTARILAMADI
Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayaş, kurtarılamadı.