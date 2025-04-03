Aydın'da kardeşi ve yengesiyle tartıştı: Dehşeti yaşattı

Aydın'ın Germencik ilçesinde kardeşi ve yengesiyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya giren S.Y. deheşt saçtı. Şüpheli evdeki silahla kardeşi ve yengesini bacağından vurarak yaraladı. Yaralı kadınlar ambulansla hastaneye kaldırılırken S.Y. gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 03.04.2025 01:02

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Alınan bilgiye göre, Yedieylül Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde S.Y. (36) ile kardeşi G.Y. (34) ve yengesi M.Y. (30) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında S.Y, kardeşini ve yengesini tabancayla bacaklarından vurdu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, S.Y'yi gözaltına aldı.

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