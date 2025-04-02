Sarıyer'deki hurda deposunda yangın: 3 yapı kullanılamaz hale geldi
Sarıyer Uskumruköy'de bulunan hurda eşyalarının depolandığı bir barakada yangın çıktı. Alevler kısa sürede yan tarafındaki 2 müstakil eve sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından başlatılan söndürme çalışmalarında yapılar kullanılamaz hale geldi. Yangında şans eseri yaralanan olmadı.
Sarıyer'in Uskumruköy mahallesinde saat 20.30 sıralarında yangın paniği yaşandı. Hurda dolu bir depoda henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede yan tarafından bulunan 2 eve sıçradı. Evlerde yaşayanlar vatandaşlar kendilerini sokağa atarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
2 EV VE BARAKA KÜL OLDU
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Ekiplerin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangında 2 evin ve baraka kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.