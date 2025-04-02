Sarıyer'deki hurda deposunda yangın: 3 yapı kullanılamaz hale geldi

Giriş Tarihi: 02.04.2025 23:11

Sarıyer'in Uskumruköy mahallesinde saat 20.30 sıralarında yangın paniği yaşandı. Hurda dolu bir depoda henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede yan tarafından bulunan 2 eve sıçradı. Evlerde yaşayanlar vatandaşlar kendilerini sokağa atarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.