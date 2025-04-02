Yaşam

Sarıyer'deki hurda deposunda yangın: 3 yapı kullanılamaz hale geldi

Sarıyer Uskumruköy'de bulunan hurda eşyalarının depolandığı bir barakada yangın çıktı. Alevler kısa sürede yan tarafındaki 2 müstakil eve sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından başlatılan söndürme çalışmalarında yapılar kullanılamaz hale geldi. Yangında şans eseri yaralanan olmadı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Sarıyer'deki hurda deposunda yangın: 3 yapı kullanılamaz hale geldi

Sarıyer'in Uskumruköy mahallesinde saat 20.30 sıralarında yangın paniği yaşandı. Hurda dolu bir depoda henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede yan tarafından bulunan 2 eve sıçradı. Evlerde yaşayanlar vatandaşlar kendilerini sokağa atarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Sarıyer'de meydana gelen yangında ölen ya da yaralanan olmadı. (DHA) Sarıyer'de meydana gelen yangında ölen ya da yaralanan olmadı. (DHA)

2 EV VE BARAKA KÜL OLDU

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Ekiplerin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangında 2 evin ve baraka kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

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