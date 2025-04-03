Bakırköy'de korkutan anlar: Yakıt ihmali sırasında denize düşen gemici son anda kurtarıldı

Panama bayraklı yük gemisi, Bakırköy açıklarında demirlenmesinin ardından mürettebatındaki 1 kişi, yakıt ikmali sırasında denize düştü. Çevredekiler gemiciye can simidi atarak su üstünde kalmasını sağlarken Sahil Güvenlik ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen ekipler denizden gemiciyi çıkarırken ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 03.04.2025 05:11

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Olay, saat 01.00 sıralarında Bakırköy açıklarında demirleyen Amarillo isimli yük gemisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahırkapı C Demir Sahası'nda demirleyen, Panama bayraklı, 169 metre uzunluğunda ve 27 metre genişliğindeki yük gemisinin mürettebatından ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir kişi, yakıt ikmali sırasında bilinmeyen bir nedenle denize düştü.

CAN SİMİDİYLE HAYATTA KALDI

Gemici, arkadaşlarının attığı can simidine tutunarak su üzerinde kalırken, ihbarla olay yerine Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi. Gemici, GUN isimli yakıt ikmal gemisinin mürettebatı tarafından güverteye alınarak kurtarıldı. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, denize düşen gemiciyi Zeytinburnu Limanı'nda karaya çıkarırken, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Öte yandan geminin, Mısır'ın İskenderiye Limanı'ndan İstanbul'a geldiği öğrenildi.

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