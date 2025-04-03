Bingöl'deki sağanak yağışta 5 hayvan telef oldu

Bingöl'de etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle Kıbrıs Mahallesi'nde bulunan iki ahırı su bastı. Sel nedeniyle ahırdaki 5 hayvan telef oldu.

Giriş Tarihi: 03.04.2025 01:13

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Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren yer yer etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sonucu Kıbrıs Mahallesi'nde Yılmaz Bürkek ile Ali Bürlükara'ya ait iki ahırı su bastı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

5 HAYVAN TELEF OLDU

Sular içerisinde kalan ahırdaki 2 büyükbaş ve 3 küçükbaş hayvan telef olduğu tespit edildi. Bir büyükbaş hayvan da ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

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