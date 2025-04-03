Yaşam

Bingöl'de sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

Bingöl'de etkili olan kuvvetli sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Baza cadde ve sokaklar sular altında kalırken bodrum katlarındaki ev ve iş yerleri maddi zarar gördü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Bingöl'de sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

Meteorolojinin uyarısını yaptığı sağanak yağış, Bingöl'de etkisini gösterdi. Aniden bastıran sağanak yağış nedeni ile dağlık alanlarda toprak kayması meydana gelirken, kent merkezinde cadde ve sokakları su bastı.

Foto: İHAFoto: İHA

Vatandaşlar, aniden bastıran sağanak nedeni ile zor anlar yaşarken, bodrum katlarındaki ev ve iş yerlerini de su bastı. Yetkililer, sağanak nedeni ile meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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