Bingöl'de sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

Giriş Tarihi: 03.04.2025 01:20

Meteorolojinin uyarısını yaptığı sağanak yağış, Bingöl'de etkisini gösterdi. Aniden bastıran sağanak yağış nedeni ile dağlık alanlarda toprak kayması meydana gelirken, kent merkezinde cadde ve sokakları su bastı.

Foto: İHA

Vatandaşlar, aniden bastıran sağanak nedeni ile zor anlar yaşarken, bodrum katlarındaki ev ve iş yerlerini de su bastı. Yetkililer, sağanak nedeni ile meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.