2025 Aile Yılı’na derbiden destek! Aile Bakanlığı'ndan teşekkür
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde açılan "En Büyük Ailemizin, Türkiye'mizin 2025 Aile Yılı Kutlu Olsun" pankartına ilişkin açıklama yayınlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Fenerbahçe ve Galatasaray’a teşekkür etti.
Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Bu akşam sahada sadece futbol değil, geleceğimizle olan bağımız da vardı. 'En Büyük Ailemizin, Türkiye'mizin 2025 Aile Yılı kutlu olsun.' Teşekkürler Fenerbahçe ve Galatasaray." ifadelerine yer verildi.