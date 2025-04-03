2025 Aile Yılı’na derbiden destek! Aile Bakanlığı'ndan teşekkür

Giriş Tarihi: 03.04.2025 01:25

Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Bu akşam sahada sadece futbol değil, geleceğimizle olan bağımız da vardı. 'En Büyük Ailemizin, Türkiye'mizin 2025 Aile Yılı kutlu olsun.' Teşekkürler Fenerbahçe ve Galatasaray." ifadelerine yer verildi.