Yaşam

2025 Aile Yılı’na derbiden destek! Aile Bakanlığı'ndan teşekkür

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde açılan "En Büyük Ailemizin, Türkiye'mizin 2025 Aile Yılı Kutlu Olsun" pankartına ilişkin açıklama yayınlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Fenerbahçe ve Galatasaray’a teşekkür etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
ABONE OL
2025 Aile Yılı’na derbiden destek! Aile Bakanlığı'ndan teşekkür

Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Bu akşam sahada sadece futbol değil, geleceğimizle olan bağımız da vardı. 'En Büyük Ailemizin, Türkiye'mizin 2025 Aile Yılı kutlu olsun.' Teşekkürler Fenerbahçe ve Galatasaray." ifadelerine yer verildi.

Aile Bakanlığı'ndan Fenerbahçe ve Galatasaray'a teşekkür / EKRAN GÖRÜNTÜSÜAile Bakanlığı'ndan Fenerbahçe ve Galatasaray'a teşekkür / EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN