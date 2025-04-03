Konya'da feci kaza! Cip ve bisiklet çarpıştı: Yaralılar var

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir cip ve elektrikli bisiklet çarpıştı. Yaşanan kazada 2 kişi yaralanırken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Giriş Tarihi: 03.04.2025 01:51

Paylaş



ABONE OL

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Hacıseyitali Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan A. idaresindeki 42 AOC 739 plakalı cip ile sürücüsü henüz belirlenemeyen elektrikli bisiklet çarpıştı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada elektrikli bisiklette bulunan yabancı uyruklu Hüsam D. ve Muhammed D. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN