Sarıyer’de hurda deposundan çıkan yangın gecekondulara sıçradı!

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Sarıyer Uskumruköy'de bulunan bir hurda deposunda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm depoyu sararak, yanındaki 2 gecekonduya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın esnasında gecekondularda kimsenin olmadığı öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı. Yoğun dumanın bütün mahalleyi kapladığı yangında ölen, yaralanan kimsenin olmadığı tespit edildi.

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