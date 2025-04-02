Sakarya'da acı olay: Baba ve oğlu aynı kaderi paylaştı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, kanser nedeniyle 24 gün arayla iki acı kayıp yaşandı. Kuzuluk Ortamahalle'de ikamet eden 76 yaşındaki Süleyman Göksu, 9 Mart'ta bağırsak kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Süleyman Göksu'nun ardından, aynı mahallede yaşayan oğlu 53 yaşındaki Hasan Göksu, bademcik kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 24 gün sonra yaşamını yitirdi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Süleyman Göksu (76) ile oğlu Hasan Göksu (53), kanser hastalığı nedeniyle 24 gün arayla hayatını kaybetti.
Akyazı ilçesine bağlı Kuzuluk Ortamahalle'de ikamet eden Süleyman Göksu, 9 Mart'ta bağırsak kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. 24 gün sonra da Süleyman Göksu'nun oğlu Hasan Göksu, bademcik kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası Hasan Göksu'nun cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Kuzuluk Ortamahalle Mezarlığı'na defnedilecek.