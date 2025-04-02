Et ve Süt Kurumu Mustafa Kayhan'a çarpan kamyonetin sürücüsü konuştu: Yağmur nedeniyle görmedim

İzmir’in Seferihisar ilçesinde, Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mustafa Kayhan, Talip B.'nin kullandığı kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından sürücü gözaltına alınırken kuvvetli yağmur nedeniyle görüş mesafesinin düştüğünü ve Kayhan'ı görmeden çarptığını söyledi..

Giriş Tarihi: 02.04.2025 12:56

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mustafa Kayhan'a (56) kamyonetiyle çarpıp ölümüne yol açan sürücü Talip B.'nin (75) jandarmadaki ifadesinde, kuvvetli yağmur nedeniyle yol kenarında yürüyen Kayhan'ı göremeyip, çarptığını söylediği öğrenildi.

ET SÜT KURUMU MÜDÜRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Seferihisar'a tatile gelen Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, eşi Mehtap Kayhan ile market alışverişine gitti. Bu sırada Talip B., yönetimindeki 35 GB 7884 plakalı kamyonetle yol kenarında eşiyle yürüyen Kayhan'a çarptı. Metrelerce savrulan Kayhan yaralanırken, sürücü kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mustafa Kayhan, ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kayhan, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Mustafa Kayhan'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Kayhan'ın otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi, dün gece hava yoluyla memleketi Diyarbakır'a götürüldü. Kayhan'ın, bugün öğle vakti Odabaşı Bal Camisi'nde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

"KUVVETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE GÖRMEDİM"

Öte yandan, kazadan sonra kaçan kamyonetin sürücüsü Talip B., jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Alkolsüz olduğu belirlenen sürücü, jandarmadaki ifadesinde, kuvvetli yağmurun görüş açısını düşürmesi nedeniyle yol kenarında yürüyen Kayhan'ı göremeyip, çarptığını söyledi. Sürücünün jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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