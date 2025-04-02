Alışveriş Merkezi'nde müşterilerle çalışanlar arasında kavga kamerada

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan Sur Yapı Marka AVM’de müşteriler ile işletme çalışanları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle kavga son bulurken, o anlar kameraya yansıdı.

Giriş Tarihi: 02.04.2025 12:33

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Olay, Sur Yapı Marka AVM'de meydana geldi. İddiaya göre yemek katındaki bir işletme çalışanlarıyla müşteriler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle öfkeli taraflar bir anda kavgaya tutuştu.

Çevredekiler ise 112 ekiplerine bilgi verip, güvenlik görevlilerine ulaştı. Güvenlik görevlilerinin gelmesiyle kavga son bulurken, kavga anı kameraya anbean yansıdı. Güçlükle sakinleşen taraflar bir süre sonra dağılırken, AVM'ye gelen bazı vatandaşlar ise panik dolu anlar yaşadı.