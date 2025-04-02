Konya'daki husumetli karşılaşması kanlı bitti: 12 yaşındaki çocuğu da vurdu

Konya'nın Meram ilçesinde Selamet L., sokakta karşılaştığı husumetlisi Abdullah Sarıbaş (37) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Selamet L., av tüfeğiyle Sarıbaş ve yanındaki 12 yaşındaki kızı A.S.'ye ateş etti. Silah sesleri üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan baba Sarıbaş’ı hastaneye kaldırsa da kurtaramadı. Yaralı A.S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 02.04.2025 14:59

Paylaş



ABONE OL

KONYA'da Selamet L., sokakta karşılaştığı husumetlisi Abdullah Sarıbaş (37) ile yanındaki kızı A.S.'yi (12) av tüfeği ile vurdu. Baba hayatını kaybetti, kızı yaralandı. Kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

KÜÇÜK KIZ YARALANDI

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Meram ilçesi Alakova Mahallesi 15538'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, akrabalarını ziyarete giden Selamet L. ile husumetli olduğu Abdullah Sarıbaş sokak ortasında karşılaşıp, tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Selamet L. av tüfeğiyle Abdullah Sarıbaş'a ateş etti. Sarıbaş ile yanındaki kızı A.S. yaralandı.

BABA KURTARILAMADI

Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdullah Sarıbaş, kurtarılamadı. A.S.'nin tedavisinin sürdüğü, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer yandan çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Selamet L.'yi saklandığı evde yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN