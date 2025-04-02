Antalya'da hortum felaketi! 2 tonluk bungalovu yerinden kaldırdı

Giriş Tarihi: 02.04.2025 14:58

Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sonrası oluşan hortum bir iş yerinde büyük ölçüde zarar oluşmasına neden oldu. Hortum, iş yerinin önünde bulunan ve içerisinde eşyaların yer aldığı 2 ton ağırlığındaki bungalovu 30 metre sürüklerken, karavan yapılmak üzere bekleyen hafif ticari bir aracı da otomobillerin üzerine fırlattı. Hortumun bungalovu dışında 9 araçta büyük ölçüde zarar meydana getirdiği belirtildi.



Manavgat'ta gece saatlerinde başlayan ve sabah etkisini artırarak devam eden sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkilerken, saat 11.30 sıralarında çıkan hortum, Manavgat-Antalya D-400 Karayolu yan yol üzeri, Gültepe Mahallesi'nde bulunan Gök Mobilya isimli iş yerine büyük ölçüde zarar verdi. Hortum, iş yerinin önünde örnek olarak bulunan 2 ton ağırlığındaki üçgen evi otomobillerin üzerinden uçurup 30 metre ileride ters döndürürken, çatısını iş yerinin önünde park halindeki otomobillerin üzerine attı.