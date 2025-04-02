Yaşam

Adana'da katliam gibi kaza! Minibüs ile otomobil birbirine girdi: 5 ölü, 8 yaralı

Adana'da bir otomobil ile minibüs birbirine girdi. Feci kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybedenlerin Güleç ailesinden baba Zeynel, anne Ülkü ile çocukları Emirhan, Dilek ve Emircan oldukları öğrenildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Adana'da katliam gibi kaza! Minibüs ile otomobil birbirine girdi: 5 ölü, 8 yaralı

Kozan-Feke kara yolunun Kozan Barajı mevkisinde, Zeynel Güleç idaresindeki 01 RJ 402 plakalı otomobil ile Veysel Balta'nın kullandığı 01 U 0360 plakalı minibüs çarpıştı.

ADANA'DA KATLİAM GİBİ KAZA!

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Feci kazada otomobilde bulunan 5 kişi de hayatını kaybetti. (DHA)Feci kazada otomobilde bulunan 5 kişi de hayatını kaybetti. (DHA)

BİR AİLE YOK OLDU
Ekipler, otomobildeki sürücü Zeynel, eşi Ülkü ile çocukları Bedirhan, Emirhan ve Dilek Güleç'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. (DHA)Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. (DHA)

8 KİŞİ YARALANDI
Minibüsteki 8 yaralı da ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin kaza yerindeki incelemeleri sürüyor.

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