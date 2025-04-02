Adana'da katliam gibi kaza! Minibüs ile otomobil birbirine girdi: 5 ölü, 8 yaralı

Giriş Tarihi: 02.04.2025 15:19

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kozan-Feke kara yolunun Kozan Barajı mevkisinde, Zeynel Güleç idaresindeki 01 RJ 402 plakalı otomobil ile Veysel Balta'nın kullandığı 01 U 0360 plakalı minibüs çarpıştı.

Feci kazada otomobilde bulunan 5 kişi de hayatını kaybetti. (DHA)

BİR AİLE YOK OLDU

Ekipler, otomobildeki sürücü Zeynel, eşi Ülkü ile çocukları Bedirhan, Emirhan ve Dilek Güleç'in hayatını kaybettiğini belirledi.