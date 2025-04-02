Adana'da katliam gibi kaza! Minibüs ile otomobil birbirine girdi: 5 ölü, 8 yaralı
Adana'da bir otomobil ile minibüs birbirine girdi. Feci kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybedenlerin Güleç ailesinden baba Zeynel, anne Ülkü ile çocukları Emirhan, Dilek ve Emircan oldukları öğrenildi.
Kozan-Feke kara yolunun Kozan Barajı mevkisinde, Zeynel Güleç idaresindeki 01 RJ 402 plakalı otomobil ile Veysel Balta'nın kullandığı 01 U 0360 plakalı minibüs çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Ekipler, otomobildeki sürücü Zeynel, eşi Ülkü ile çocukları Bedirhan, Emirhan ve Dilek Güleç'in hayatını kaybettiğini belirledi.