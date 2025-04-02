Gümrüklere yeni düzenleme: Yeni yetkili idareler belirlendi

Ticaret Bakanlığının yeni düzenlemeleri Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğlere göre, kozmetik, deri ürünleri ve ayakkabıların serbest dolaşıma girişinde Trabzon Gümrük Müdürlüğü yetkilendirildi. Pil ve akümülatörler için ise Trabzon ve Antalya gümrükleri yetkili kılındı. Ayrıca, cam ihtisas gümrüğü kapsamı genişletilerek emniyet camları ve mutfak eşyalarını da kapsayacak şekilde güncellendi.

Giriş Tarihi: 02.04.2025 10:05

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Bazı eşyaların ülkeye giriş işlemlerini yapacak yetkili gümrük idareleri yeniden belirlendi.

Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğlerle, kozmetik, deri ve deriden mamul eşya ile ayakkabıların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük idareleri arasına Trabzon Gümrük Müdürlüğü eklendi.

Pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrükler arasına da Trabzon ile Antalya gümrük müdürlükleri dahil edildi.

Cam ihtisas gümrüğü uygulaması da emniyet camları, sofra, mutfak, tuvalet ve benzeri işler için cam eşyaları kapsayacak şekilde genişletildi.

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