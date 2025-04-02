Yaşam

Adana'da silahlı saldırı sonrası 2 gözaltı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir beyaz eşya mağazasına tabancayla ateş açıldı. Olayda mağaza hasar görürken ihbar üzerine harekete geçen Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri 2 şüpheliyi yakaladı. İşte detaylar...

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Adana'da silahlı saldırı sonrası 2 gözaltı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir beyaz eşya mağazasının kurşunlanmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

M.A'nın Fatih Mahallesi Mücahitler Caddesi'ndeki iş yerine 9 Mart'ta gece saatlerinde tabancayla ateş açıldı. Saldırıda mağazada hasar oluştu.

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan şüphelilerin Tarık T. (20) ve Halis S. (24) olduğunu belirledi.

Bulundukları adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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