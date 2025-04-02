Düğünde sandalyeye bağlayıp yapmadıklarını bırakmadılar

Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde İbrahim Sevinç, düğün günü arkadaşlarının sıra dışı şakasına maruz kaldı. Gelin alma sırasında konvoyun önünü kesen arkadaşları, damadı meydanda sandalyeye bağladı. Üzerine yumurta kırıp, un, süt, ketçap ve mayonez döktüler.

Giriş Tarihi: 02.04.2025 09:59

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Bursa'nın İznik ilçesinde arkadaşları tarafından damada yapılan işkence gibi şaka 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Damadı sandalyeye bağlayıp üzerinde yumurta kırdılar, un, süt, ketçap ve mayonez döktüler.

DAMADI MEYDANDA SANDALYEYE BAĞLADILAR

İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde İbrahim Sevinç isimli damat adayı ilginç bir düğün geleneği ile dünya evine girdi. Düğünde gelin alma sırasında damat İbrahim Sevinç, işkenceyi aratmayan şakalara maruz kaldı. Mahalle arkadaşları önce düğün konvoyunun önünü kesip damattan hediyeleri aldılar, ardından meydanda sandalyeye bağladılar.

YUMURTA, UN, SÜT, KETÇAP, MAYONEZ...

Arkadaşları, damadın başında yumurta kırıp, un, süt, ketçap ve mayonez döktü. Dakikalarca süren eğlence sonunda damat Sevinç, son olarak arkadaşları tarafından su dökülerek yıkandı. Görülmemiş eziyetin ardından damat düğüne uğurlandı.

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