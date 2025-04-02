Erzurum'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Viraja kontrolsüz giren araçların kafa kafaya çarpıştığı kazada, yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere sevk edildi. Bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Erzurum'un Tekman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Tekman-Gökoğlan kara yolu 5'nci kilometresinde meydana geldi. Erence Mahallesi yakınlarında viraja kontrolsüz giren iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlardaki 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ilçe hastanesi ve şehir hastanesine sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.